Twee jonge mannen (18 en 19) opgepakt na gijzeling in woning Zwijndrecht

Een 21-jarige man uit Den Haag is zaterdagmiddag door een speciale politie-eenheid bevrijd uit een woning in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht. Hij werd daar vermoedelijk gegijzeld door twee jonge mannen. De politie onderzoekt of de gijzeling verband houdt met een drugsvangst in Duitsland, waarbij eerder deze week 30 kilo amfetamine werd onderschept.

De Dienst Speciale Interventies (DSI) kwam zaterdag in actie bij een woning aan het Tomatenplein. Daar zou het slachtoffer zijn vastgehouden. Tijdens de politieactie werden twee verdachten van 18 en 19 jaar aangehouden. Zij komen uit Papendrecht en Rotterdam, meldt de politie maandagavond.

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Mogelijk verband met drugsvangst

De politie vermoedt dat de gijzeling te maken heeft met een aanhouding afgelopen woensdag in Duitsland. Daar werd een 21-jarige Nederlander tijdens een controle aangehouden. De Duitse douane ontdekte daarbij maar liefst 30 kilo amfetamine.

Volgens de Nederlandse politie hebben de arrestatie en de inbeslagname van de drugs mogelijk geleid tot de gijzeling in Zwijndrecht. Of er daadwerkelijk een verband is tussen beide zaken, is nog niet vastgesteld.

Vuurwapen gevonden

Bij de politieactie in de woning aan het Tomatenplein is ook een vuurwapen in beslag genomen. De twee aangehouden mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de gijzeling.