Jongen (15) breekt beide armen bij brute mishandeling in Zoetermeer

In Zoetermeer is een 15-jarige tiener mishandeld door drie jongeren. Het incident gebeurde zaterdagavond 31 januari. De politie berichtte er dinsdag over, omdat ze op zoek is naar twee getuigen. De jongen werd de bewuste avond eerst aangereden en vervolgens in elkaar geslagen. Hij hield er twee gebroken armen aan over.

Het slachtoffer dacht zijn gestolen fatbike aan te treffen bij het Van Doornenplantsoen in Zoetermeer. Hier was ook een groep van vijf tot tien jongeren aanwezig. Drie van deze groep jongeren hebben het slachtoffer aangesproken, waarop het slachtoffer de benen nam. De verdachten stapten vervolgens in twee auto's, een witte Peugot en blauwe Ford Focus, om de jongen te achtervolgen.

Ter hoogte van de garageboxen aan de Bootsmastraat is het slachtoffer door hen aangereden, in elkaar geslagen en beroofd. De jongen hield er twee gebroken armen aan over.

Verdachten

De politie heeft op dit moment twee van de drie verdachten gesignaleerd. Beide mannen zijn getint en zijn ongeveer 20 jaar oud. Een van de verdachte heeft rood kort haar, heeft een gezet postuur en droeg een zwarte jas. De andere verdachte heeft kort zwart haar en droeg een donkergroene trui.

Getuigen gezocht

Tijdens het incident waren er twee getuigen: een man die op de Ambachtsherenlaan stond met zijn hond en een vrouw die op het van Lierepad stond. De politie komt graag met hen in contact.