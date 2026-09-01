Gezinsmoordenaar Richard H. na ruim twintig jaar weer vrij man

De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag bepaald dat de tbs-maatregel van Richard H., die in 2005 zijn vrouw en twee dochtertjes vermoordde, ten einde is. Daarmee is de 55-jarige H. vrij man geworden.

H. vermoordde in april 2005 in zijn woning in Zoetermeer eerst zijn vrouw en direct daarna zijn kinderen van drie en vijf jaar oud. Hij begroef de lichamen in de bossen bij het Brabantse Chaam. Vervolgens gaf hij zijn gezinsleden als vermist op. H. doodde de slachtoffers omdat hij zijn Poolse internetvriendin thuis wilde kunnen ontvangen.

De rechtbank legde H. destijds een levenslange gevangenisstraf op. In hoger beroep kwam het gerechtshof tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging.

'Herhalingsgevaar is laag'

Deskundigen hebben vastgesteld dat H. geen stoornis meer heeft en dat het herhalingsgevaar als laag moet worden ingeschat. Zij hebben geadviseerd de maatregel te beëindigen. H. verbleef al geruime tijd niet meer in de tbs-kliniek.