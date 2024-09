Tbs van Richard H. na moord op gezin met één jaar verlengd

De tbs-maatregel van Richard H., de man die in 2005 zijn vrouw en twee jonge dochtertjes om het leven bracht, is dinsdag door de rechtbank in Den Haag met een jaar verlengd. Hoewel de dwangverpleging wordt beëindigd, zijn er strikte voorwaarden gesteld waaronder H. verder mag leven.

Volgens de rechtbank is de stoornis van H. nog steeds aanwezig. Hoewel het risico op korte termijn als laag wordt ingeschat, acht de rechter het op lange termijn mogelijk dat H. opnieuw een ernstig misdrijf pleegt, bijvoorbeeld in het geval van een mislukte relatie. Om deze reden is gekozen voor een verlenging van de tbs, maar zonder dwangverpleging, mits H. zich aan de gestelde voorwaarden houdt.

Zoetermeer vermijden

Een van de belangrijkste voorwaarden is dat H. een straal van tien kilometer rondom Zoetermeer moet vermijden, waar de nabestaanden van zijn slachtoffers wonen. Daarnaast moet hij actief op zoek blijven naar werk, zijn financiële situatie inzichtelijk maken en mag hij niet naar het buitenland reizen. Het toezicht op deze voorwaarden wordt overgedragen van de tbs-kliniek naar de reclassering.

Hoewel er in de praktijk niet veel verandert omdat H. al op proefverlof was, is de kans groot dat hij over een jaar helemaal van zijn tbs-maatregel verlost zal zijn, bijna twintig jaar na het plegen van de drievoudige moord.