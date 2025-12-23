Lichaam in Vlaardingervaart blijkt vermiste man uit Delft

Het lichaam dat vorige week werd gevonden in de Vlaardingervaart in Vlaardingen is geïdentificeerd. Het gaat om Johan de Bruijn uit Delft, die sinds 17 juni 2022 vermist was.

In augustus werd in hetzelfde water al een voet aangetroffen. Die bleek bij het nu gevonden lichaam te horen. Uit onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf.