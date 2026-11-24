De politie heeft maandag een 44-jarige man uit Rotterdam aangehouden die mogelijk betrokken is bij een aanslag op een kapperszaak in Vlaardingen. Dat maakte de politie dinsdag bekend. De afgelopen maanden waren meerdere kapperszaken in de Zuid-Hollandse stad doelwit van explosies en beschietingen. Regionale media spreken daarom van een 'kappersoorlog'.

De aangehouden man wordt in verband gebracht met een aanslag op 16 oktober waarbij een kapperszaak aan het Liesveld werd beschoten. Wat zijn precieze betrokkenheid zou zijn geweest, is nog niet bekend.

Ook daarna bleef het onrustig rond de kapperszaken in Vlaardingen. Op 3 november werd bij een kapperszaak de gevel beklad en een ruit vernield.

Politie doet onderzoek naar aanslagen bij kapperszaken in Vlaardingen

De politie doet nog altijd onderzoek naar de aanslagen bij kapperszaken in Vlaardingen. Of er ook andere verdachten in beeld zijn, kon een politiewoordvoerder dinsdag niet zeggen.