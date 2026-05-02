Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Burgemeester Van Zanen na onrust Scheveningen: 'Onacceptabel'

Crime

Vandaag, 12:01

Link gekopieerd

De politie heeft na enkele incidenten in de omgeving van de boulevard in Scheveningen vrijdagavond vier personen aangehouden. Drie personen werden aangehouden voor mishandeling. De vierde aanhouding was voor belediging, aldus een woordvoerder van de politie. Volgens de woordvoerder zitten op dit moment nog twee verdachten vast.

De persoon die werd aangehouden vanwege belediging heeft een bekeuring gekregen. Een van de verdachten van mishandeling is eveneens op vrije voeten, maar moet zich op een later moment nog melden bij de politie voor een gesprek. De Haagse burgemeester Jan van Zanen spreekt in een reactie van "ernstige onrust" in Scheveningen. Hij noemt deze "onacceptabel".

Op de boulevard verzamelden zich grote groepen jongeren en stond de politie massaal paraat. Er ontstond overlast en er waren vechtpartijen. Onder meer politie te paard en hondenbrigades waren aanwezig om de situatie onder controle te houden. Ook ambulances stonden klaar. De sfeer was gespannen en er werd rekening gehouden met ongeregeldheden, mede door berichten die online rondgingen.

De rust is inmiddels weer terug in Scheveningen, maar dat beeld was vrijdagavond wel anders, zo is te zien in bovenstaande video.

'We blijven alert'

Precies een jaar geleden kwamen ook honderden jongeren naar de boulevard in de badplaats, waar het uit de hand liep. De jongeren keerden zich toen tegen de mobiele eenheid en bekogelden agenten met onder meer stenen en glas. Ook deze keer waren veel agenten en ME aanwezig. Volgens de politie zijn er op enkele incidenten na geen grote ongeregeldheden geweest.

Burgemeester Van Zanen prijst de inzet van de politie, mobiele eenheid en lokale ondernemers die vooraf extra maatregelen hadden genomen. "Geweld en intimidatie, zeker richting hulpverleners, tolereren we nooit. Scheveningen moet een plek zijn waar iedereen veilig kan genieten. We blijven alert en nemen maatregelen om herhaling te voorkomen", aldus de burgemeester.

De politie werd door bewoners, ouders van jongeren en ondernemers geïnformeerd over de oproepen op sociale media. Dat was "van grote meerwaarde", aldus de politie.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.