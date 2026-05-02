Burgemeester Van Zanen na onrust Scheveningen: 'Onacceptabel'

De politie heeft na enkele incidenten in de omgeving van de boulevard in Scheveningen vrijdagavond vier personen aangehouden. Drie personen werden aangehouden voor mishandeling. De vierde aanhouding was voor belediging, aldus een woordvoerder van de politie. Volgens de woordvoerder zitten op dit moment nog twee verdachten vast.

De persoon die werd aangehouden vanwege belediging heeft een bekeuring gekregen. Een van de verdachten van mishandeling is eveneens op vrije voeten, maar moet zich op een later moment nog melden bij de politie voor een gesprek. De Haagse burgemeester Jan van Zanen spreekt in een reactie van "ernstige onrust" in Scheveningen. Hij noemt deze "onacceptabel".

Op de boulevard verzamelden zich grote groepen jongeren en stond de politie massaal paraat. Er ontstond overlast en er waren vechtpartijen. Onder meer politie te paard en hondenbrigades waren aanwezig om de situatie onder controle te houden. Ook ambulances stonden klaar. De sfeer was gespannen en er werd rekening gehouden met ongeregeldheden, mede door berichten die online rondgingen.

De rust is inmiddels weer terug in Scheveningen, maar dat beeld was vrijdagavond wel anders, zo is te zien in bovenstaande video.

'We blijven alert'

Precies een jaar geleden kwamen ook honderden jongeren naar de boulevard in de badplaats, waar het uit de hand liep. De jongeren keerden zich toen tegen de mobiele eenheid en bekogelden agenten met onder meer stenen en glas. Ook deze keer waren veel agenten en ME aanwezig. Volgens de politie zijn er op enkele incidenten na geen grote ongeregeldheden geweest.

Burgemeester Van Zanen prijst de inzet van de politie, mobiele eenheid en lokale ondernemers die vooraf extra maatregelen hadden genomen. "Geweld en intimidatie, zeker richting hulpverleners, tolereren we nooit. Scheveningen moet een plek zijn waar iedereen veilig kan genieten. We blijven alert en nemen maatregelen om herhaling te voorkomen", aldus de burgemeester.

De politie werd door bewoners, ouders van jongeren en ondernemers geïnformeerd over de oproepen op sociale media. Dat was "van grote meerwaarde", aldus de politie.