Onderzoek naar doodschieten man (30) door agent in Rozenburg

De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar het doodschieten van een man in Rozenburg, gemeente Rotterdam, door de politie. Vrijdagavond 7 november ging de politie op verzoek van de crisisdienst GGZ - die mensen met psychische problemen helpt - naar een woning aan de Ruygeplaat. Rond 18.00 uur troffen agenten daar de 30-jarige bewoner met een mes. Bij de confrontatie die volgde schoot de politie de man dood.

Hulpdiensten, waaronder een ambulance en een traumahelikopter, kwamen snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten.

Onderzoek door Rijksrecherche

De Rijksrecherche is direct na het incident een onderzoek gestart, meldt het OM op haar website. Dat is standaardprocedure bij situaties waarbij politieagenten betrokken zijn bij een incident met dodelijke afloop. Na afronding beoordeelt het OM of het politieoptreden rechtmatig was.

De politie en het OM begrijpen dat de gebeurtenis veel vragen oproept. 'Om die te kunnen beantwoorden is zorgvuldig onderzoek nodig. Zodra er meer duidelijkheid is, zal het OM hierover communiceren,' aldus het Openbaar Ministerie.