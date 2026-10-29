Zeven agenten vervolgd na dood man (32) bij aanhouding in Rotterdam

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt zeven politieagenten voor hun betrokkenheid bij een aanhouding in Rotterdam waarbij een 32-jarige man om het leven kwam. De man werd tijdens zijn arrestatie getaserd en vervolgens langdurig in bedwang gehouden. Volgens het OM hebben de agenten de geweldsinstructie overtreden, met de dood van de man tot gevolg.

Het incident vond plaats op vrijdag 9 juni 2023. De politie kreeg die avond een melding dat een man met zijn fiets tegen een auto was gereden en vervolgens was doorgefietst. Twee agenten zetten de achtervolging in, eerst met een politiebus en daarna te voet.

Omdat de man herhaaldelijk niet naar de aanwijzingen van de agenten luisterde, gebruikte een van hen een taser op de 's-Gravenweg. Dat had niet het gewenste effect. Toen meer agenten arriveerden, bleef de man zich verzetten. Hij werd vervolgens langdurig door meerdere agenten op zijn buik in bedwang gehouden. De man overleed later in het ziekenhuis.

Achtste agent niet vervolgd

Volgens het OM kan het overlijden worden verklaard door de manier waarop de agenten de man in bedwang hielden. De zaak tegen een achtste agent is geseponeerd. Hij was nog in opleiding en handelde volgens justitie in opdracht van collega's met een hogere rang. "Uit het onderzoek is niet gebleken dat hij op eigen initiatief handelingen heeft verricht die hebben bijgedragen aan het overlijden van het slachtoffer", aldus het OM.

De zaak wordt behandeld door de Blauwe Kamer, een gespecialiseerde rechtbank in Utrecht voor politiezaken. De zittingen staan gepland op 19 januari en van 15 tot en met 18 februari.

In mei 2024 kondigde het OM al aan agenten te willen vervolgen. Destijds ging het nog om acht politiemensen.