Jongen (15) en man (23) neergestoken bij concert in Ahoy, dader spoorloos

Crime

Vandaag, 14:20 - Update: 21 minuten geleden

Bij een steekpartij bij Ahoy in Rotterdam zijn vrijdagavond twee mensen gewond geraakt. Het gaat om een jongen van 15 jaar en een man van 23 jaar, laat een politiewoordvoerder weten. Het incident gebeurde tijdens of vlak na een concert van de hiphopgroep Broederliefde.

Een slachtoffer werd binnen aangetroffen, de andere op het plein voor het gebouw. "We onderzoeken nog of het om een of meerdere daders en dus om een of meerdere incidenten gaat", aldus de woordvoerder. Vrijdagavond stelde de politie dat het vermoedelijk om één dader zou gaan.

De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De politie roept getuigen op zich te melden.

