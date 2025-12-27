Volg Hart van Nederland
Steekpartij na concert Broederliefde: twee gewonden bij Ahoy in Rotterdam

Crime

Vandaag, 08:01 - Update: 58 minuten geleden

Na afloop van een concert van de hiphopgroep Broederliefde is het vrijdagavond misgegaan bij Ahoy in Rotterdam. Na het concert zijn twee mensen gewond geraakt door een steekpartij, meldt de politie. Dat gebeurde toen fans na het optreden de concertzaal verlieten. De twee zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het steekincident gebeurde op het voorterrein en de parkeerplaats van Ahoy, waar op dat moment nog veel bezoekers aanwezig waren. De sfeer was onrustig en er was veel politie op de been om de situatie onder controle te houden.

Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Agenten hielden toezicht bij de uitloop van het evenement. Op de parkeerplaats vond ook korte tijd een vechtpartij plaats. Agenten trokken daarbij kort de lange wapenstok, maar deze werd uiteindelijk niet ingezet, meldt een correspondent ter plaatse.

Dader

De politie laat weten dat er nog geen verdachte is aangehouden. Er wordt uitgegaan van één dader. Agenten zijn een onderzoek gestart naar wat er precies is gebeurd. Bezoekers en andere getuigen die iets hebben gezien of gefilmd, worden opgeroepen zich te melden bij de politie.

