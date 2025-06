Politie zoekt twee mannen na beschieten taxi op A13

De politie is dringend op zoek naar twee mannen die worden verdacht van het beschieten van een taxi op de A13 tussen Rotterdam en Den Haag. Dat gebeurde in de nacht van zondag 9 op maandag 10 juni. De snelweg werd daarna deels afgesloten voor uitgebreid onderzoek.

In de ochtend-editie van Hart van Nederland is eerder aandacht besteed aan de beschoten taxi, zoals te zien in de video hierboven.

Volgens de politie ging het vermoedelijk om een ruzie tussen de inzittenden van de taxi en een auto met een Belgisch kenteken. Kort na het incident werd deze Belgische auto gecrasht teruggevonden aan de Binckhorstlaan in Den Haag. Vlak daarna zijn twee mannen vastgelegd op camerabeelden van een nabijgelegen tankstation. De politie vermoedt dat zij uit de achtergelaten auto zijn gestapt.

Opsporing Verzocht

Een inzittende van de taxi raakte gewond bij het schietincident. Of het om de chauffeur of een passagier ging, is nog onduidelijk. Dinsdagavond zijn in Opsporing Verzocht beelden van de verdachten getoond. De politie roept mensen die iets hebben gezien of weten op om zich te melden.

ANP