Taxi mogelijk beschoten op A13 tussen Rotterdam en Den Haag

Een taxi is in de nacht van maandag op dinsdag mogelijk beschoten op de A13, tussen Rotterdam en Den Haag. In het zijraam van de wagen zit een gat, vermoedelijk veroorzaakt door een kogel. De politie onderzoekt of er inderdaad sprake is van een schietincident.

Het incident gebeurde rond 01.25 uur in de richting van Den Haag, ter hoogte van Blijdorp en Rotterdam The Hague Airport, meldt de politie op X. De snelweg is gedeeltelijk afgesloten voor sporenonderzoek. Ook de toeleidende weg vanaf de A20 uit Gouda is dicht, bevestigt Rijkswaterstaat regio Zuid-Holland.

Mogelijke vluchtauto gevonden

Kort na de melding werd in Den Haag een auto aangetroffen die mogelijk door de schutters is gebruikt. Bij dat voertuig is een groot onderzoek ingesteld. Vanuit een politiehelikopter is gezocht naar de inzittenden, maar vooralsnog is niemand aangehouden.