Huilende peuter (2) die urenlang alleen thuis was voorlopig in pleeggezin

Vandaag, 15:58

Het 2-jarige meisje dat in de nacht van zaterdag op zondag alleen thuis werd gevonden in Rotterdam-Delfshaven blijft voorlopig in een pleeggezin. Dat meldt Rijnmond maandag. De moeder heeft zich inmiddels gemeld op het politiebureau, maar volgens de omroep is de situatie nog te onduidelijk om het kind weer naar huis te laten gaan.

Volgens Rijnmond heeft het Crisis Interventie Team met de moeder gesproken. Omdat er nog vragen zijn over wat er is gebeurd en hoe veilig de thuissituatie is, is besloten dat het meisje langer in het pleeggezin blijft. Er is meer tijd nodig om een goed plan te maken en passende hulp te regelen.

Urenlang gehuil in de nacht

Buurtbewoners in de Rotterdamse wijk Oud-Mathenesse sloegen in de nacht van zaterdag op zondag alarm nadat ze urenlang een kind hoorden huilen in een flat. Niemand leek thuis te zijn. De politie ging samen met de brandweer op de melding af bij een woning aan de Kraaierstraat in Delfshaven.

Agenten hoorden bij aankomst direct het gehuil vanuit de woning. Omdat niemand de deur opendeed en de moeder onbereikbaar was, moest de brandweer de deur forceren. In de woning trof de politie een meisje van 2 jaar oud helemaal alleen aan, meldde het AD zondag.

Verzorgd door hulpverleners

Het meisje werd direct door agenten en hulpverleners verzorgd. Haar luier werd verschoond en ze kreeg eten en drinken. Om haar te kalmeren werden filmpjes van Peppa Pig opgezet. De crisisdienst werd ingeschakeld en de politie deed een zorgmelding bij Veilig Thuis.

In de vroege ochtend overlegden de crisisdienst, de kinderbescherming en de kinderrechter over de vervolgstappen. Volgens Rijnmond is toen besloten het kind voorlopig in een pleeggezin onder te brengen. Over wat er precies is gebeurd, willen politie en kinderbescherming vanwege privacy niets zeggen. Ook is niet bekend of er al contact is geweest tussen moeder en dochter en of het gezin eerder in beeld was bij hulpinstanties.

Door Redactie Hart van Nederland

