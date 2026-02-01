Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Buren bellen politie voor huilende peuter (2) die urenlang alleen thuis was

Buren bellen politie voor huilende peuter (2) die urenlang alleen thuis was

Crime

Vandaag, 18:22

Link gekopieerd

Buurtbewoners in de Rotterdamse wijk Oud-Mathenesse hebben afgelopen nacht alarm geslagen nadat ze urenlang gehuil uit een flat hoorden. Niemand leek thuis te zijn, dus ging de politie samen met de brandweer op de melding af.

Bij aankomst hoorden agenten direct het gehuil vanuit de woning aan de Kraaierstraat. Omdat niemand opendeed, moest de brandweer na lang aankloppen de deur forceren, meldt het Algemeen Dagblad. In de flat troffen agenten een meisje van 2 jaar oud alleen aan. Van ouders of verzorgers ontbrak elk spoor.

Veilig Thuis

Agenten namen het kind direct onder hun hoede. Haar luier werd verschoond, ze kreeg eten en drinken en om haar te kalmeren werden filmpjes van Peppa Pig afgespeeld, aldus de krant.

De crisisdienst werd ingeschakeld en de politie deed een zorgmelding bij Veilig Thuis. Er wordt onderzocht hoe het heeft kunnen gebeuren dat de peuter 's nachts alleen was achtergelaten.

Het onderzoek loopt nog. Over de ouders of verzorgers wil de politie vanwege privacyoverwegingen niets kwijt.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.