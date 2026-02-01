Buren bellen politie voor huilende peuter (2) die urenlang alleen thuis was

Buurtbewoners in de Rotterdamse wijk Oud-Mathenesse hebben afgelopen nacht alarm geslagen nadat ze urenlang gehuil uit een flat hoorden. Niemand leek thuis te zijn, dus ging de politie samen met de brandweer op de melding af.

Bij aankomst hoorden agenten direct het gehuil vanuit de woning aan de Kraaierstraat. Omdat niemand opendeed, moest de brandweer na lang aankloppen de deur forceren, meldt het Algemeen Dagblad. In de flat troffen agenten een meisje van 2 jaar oud alleen aan. Van ouders of verzorgers ontbrak elk spoor.

Veilig Thuis

Agenten namen het kind direct onder hun hoede. Haar luier werd verschoond, ze kreeg eten en drinken en om haar te kalmeren werden filmpjes van Peppa Pig afgespeeld, aldus de krant.

De crisisdienst werd ingeschakeld en de politie deed een zorgmelding bij Veilig Thuis. Er wordt onderzocht hoe het heeft kunnen gebeuren dat de peuter 's nachts alleen was achtergelaten.

Het onderzoek loopt nog. Over de ouders of verzorgers wil de politie vanwege privacyoverwegingen niets kwijt.