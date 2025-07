Mogelijk ontvoerd kind Rotterdam blijkt valse melding

De melding over een mogelijk ontvoerd kind in de Rotterdamse wijk Charlois blijkt vals te zijn geweest. Dat bevestigt de politie tegenover Hart van Nederland.

Een getuige had gemeld dat een kind van ongeveer 5 tot 10 jaar oud in de Hollandsestraat in een zwarte bestelbus met geblindeerde ramen zou zijn getrokken. De politie startte daarop een onderzoek en deed een oproep via Burgernet.

Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland? Bekijk het in deze uitlegvideo:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Uit dat onderzoek is nu gebleken dat het om een valse melding ging. De politie doet verder geen mededelingen over de aanleiding of de melder.