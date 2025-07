Kind mogelijk busje ingetrokken in Rotterdam: politie start onderzoek

De Rotterdamse politie onderzoekt een melding over een mogelijke ontvoering van een kind van naar schatting tussen 5 en 10 jaar oud. Volgens een getuige werd het kind in de Hollandsestraat in de wijk Charlois in Rotterdam-Zuid een zwarte bestelbus met geblindeerde ramen ingetrokken.

Tot nu toe is er nog geen melding van een vermissing binnengekomen bij de politie. Toch nemen agenten de zaak uiterst serieus, vooral omdat het om een kind gaat. Ter plaatse wordt gezocht naar sporen of getuigen die meer duidelijkheid kunnen geven. Op burgernet is er wel een melding gemaakt.

Geblindeerde ramen

De bus waarin het kind zou zijn meegenomen is zwart en voorzien van geblindeerde ramen, wat het onderzoek bemoeilijkt. De politie houdt alle scenario’s open en roept mensen met informatie op zich te melden.

Vooralsnog is er niemand aangehouden en het kind is nog steeds niet gevonden. De politie blijft aanwezig in de wijk voor verder onderzoek en spreekt met buurtbewoners.

