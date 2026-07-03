Drie Rotterdammers aangehouden voor witwassen van ruim 100 miljoen euro

Drie mannen uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Dat meldt de FIOD. De verdachten zijn 53, 51 en 41 jaar oud. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschrifte.

Volgens de FIOD maakten de mannen gebruik van verschillende vennootschappen om de geldstromen te verhullen. Een daarvan stond bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als uitzendbureau. Geld dat daar binnenkwam, had volgens de inschrijving moeten worden gebruikt voor het inhuren van personeel.

Volgens de FIOD gebeurde dat niet. "In werkelijkheid werd echter het merendeel van de gelden overgemaakt naar vennootschappen in China, Dubai en Hongkong", meldt de opsporingsdienst. De vermeende witwasconstructie zou actief zijn geweest van juni 2019 tot en met juni 2025.

Huizen, voertuigen en boot in beslag

In het onderzoek zijn elf panden doorzocht in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en de gemeente Albrandswaard. Daarbij is beslag gelegd op vier woningen, twee voertuigen, een boot, fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, geldtelmachines en contant geld.