Ambtenaar die familie gratis in daklozenwoningen liet wonen, moet tonnen schadevergoeding betalen

Een ontslagen ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet een schadevergoeding van ongeveer 400.000 euro betalen aan haar oud-werkgever. De ambtenaar liet negen jaar lang familie en vrienden gratis wonen in woningen voor daklozen. Volgens de rechter heeft ze met opzet gefraudeerd.

De vrouw werkte jarenlang als coördinator van het Rotterdamse project (Z)onderdak, waarbij mensen die dakloos zijn geweest aan tijdelijke woonruimtes worden geholpen. De opzettelijke fraude in het toewijzen van de huizen bleef jarenlang verborgen doordat ze de woningen buiten de administratie hield. Toen dit werd ontdekt, is de ambtenaar op staande voet ontslagen.

Misgelopen

De ambtenaar liet zelf weten dat ze mensen graag wilde helpen vanwege de woningnood. De rechter gaat hier niet in mee. Ze moet de schadevergoeding betalen aan gemeente voor de misgelopen eigen bijdragen, bepaalde de rechter deze week omdat de woningen gratis gebruikt werden. Ook de doorlopende huur- en overige kosten die de gemeente had bespaard als die niet in gebruik waren gegeven moeten met dit bedrag worden vergoed

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