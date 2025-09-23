Terug

Rotterdamse ambtenaar liet familie in huizen voor daklozen wonen, op staande voet ontslagen

Vandaag, 20:54

De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen een oud-ambtenaar. Die zou familieleden en kennissen gratis hebben gehuisvest in woningen van de gemeente voor dak- en thuislozen. De gemeente heeft de medewerker op staande voet ontslagen en wil de schade onder meer verhalen op die familieleden en kennissen die gratis woonden.

Een jaar geleden werd bij de gemeente een integriteitsmelding gedaan over de medewerker. Daarop is door de gemeente een onderzoek ingesteld en daaruit kwam naar voren dat 'het onrechtmatig vergeven van woningen in 2015 begon met één woning en is uitgebreid tot acht woningen in 2024', schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Dat deed de ambtenaar door het 'misleiden van collega's en onder andere door het manipuleren van de administratieve systemen'. De medewerker is op staande voet ontslagen en in augustus is er aangifte gedaan.

De schade van het onrechtmatige gebruik is volgens de gemeente 337.000 euro. De daadwerkelijke kosten voor de gemeente zijn echter hoger.

Gratis bestaat niet

De gemeente heeft niet alleen de oud-ambtenaar aansprakelijk gesteld voor de schade, maar ook de bevriende bewoners. "Medewerker was zich er terdege van bewust dat deze bewoners niet in aanmerking kwamen voor de betreffende woningen", aldus de gemeente. "De onrechtmatige gebruikers van de woning zijn aansprakelijk gesteld omdat zij redelijkerwijs konden weten ('gratis bestaat niet') dat de oud-medewerker niet namens de gemeente of een corporatie handelde."

Volgens het college heeft de oud-ambtenaar iedere aansprakelijkheid voor de schade afgewezen. Met de bewoners wil de gemeente een betalingsregeling en ontruiming van de woningen overeenkomen.

