Duitser (47) aangehouden voor dodelijke schietpartij op terras Rijswijk

De politie heeft een 47-jarige man uit het Duitse Bergheim aangehouden in het onderzoek naar het dodelijke schietincident op een terras in Rijswijk in mei van dit jaar. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident, meldt de politie donderdag. Het onderzoek naar de schutter en een tweede mogelijk betrokkene loopt nog.

Het schietincident gebeurde op 1 mei op een vol terras van een hotel aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk. De 41-jarige Cemil Önal werd daar aan het einde van de middag van dichtbij neergeschoten en overleed ter plaatse. De Turkse man had kort voor zijn dood tegen Follow the Money gezegd dat hij vreesde voor een aanslag op zijn leven door of in opdracht van de Turkse autoriteiten.

Zie hier de beelden van kort na het incident:

0:43 Schietpartij in Rijswijk: 'man van dichtbij neergeschoten''

Önal regelde volgens het onderzoeksplatform jarenlang de financiële zaken van een Turks-Cypriotische zakenman die in 2022 werd vermoord. Het Turkse OM verdacht hem van betrokkenheid bij die moord. Zelf ontkende hij dat.

Voortvluchtige verdachten

De Nederlandse autoriteiten hebben Duitsland gevraagd om overlevering van de verdachte uit Bergheim, dat vlak bij Keulen ligt.

In mei publiceerde de politie foto's van de vermoedelijke schutter en een tweede verdachte met wie de schutter kort voor het schieten contact heeft gehad. Over deze twee nog altijd voortvluchtige verdachten kan een politiewoordvoerder donderdag geen nieuwe informatie geven.