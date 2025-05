Politie heeft tweede verdachte in beeld van liquidatie op vol terras in Rijswijk

In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij op het terras van een hotel in Rijswijk is een tweede verdachte in beeld gekomen. Het gaat om een man die zich kort voor het fatale moment samen met de schutter ophield in de buurt van Park Overvoorde. De politie toont vanavond beelden van beide mannen in opsporingsprogramma’s op tv. De politie is ook nog naarstig op zoek naar de eerste verdachte.

De 41-jarige Cemil Önal werd op donderdag 1 mei rond 17.45 uur van dichtbij neergeschoten terwijl hij op het terras zat aan de Van Vredenburchweg. Het terras zat op dat moment vol mensen. De schutter sloeg na het incident op de vlucht.

Signalement verdachten

Al eerder gaf de politie een signalement en foto vrij van de vermoedelijke schutter: een man van zo’n 1.80 meter, normaal tot stevig postuur, met een baard en gekleed in zwart met vermoedelijk Adidas-broek en zwarte schoenen met witte zool.

Politie deelt foto van schutter dodelijk schietincident Rijswijk. Beeld: Politie

Uit verder onderzoek blijkt nu dat de schutter voorafgaand aan het incident samen was met een andere man. Ze stonden vlak voor de liquidatie enkele minuten bij de ingang van het park aan de Guntersteinweg. Deze tweede man droeg toen een zwarte capuchontrui, witte schoenen met een donker vlak op de hak en later een zwart shirt met het merk Champion.

De politie denkt dat ook deze tweede man betrokken is bij de moord. Hij werd na het contact met de schutter lopend gezien richting de Erasmusweg. Daar is hij voor het laatst gezien, zonder trui. De schutter vluchtte uiteindelijk dezelfde kant op, maar sloeg bij het benzinestation af.

Getuigenoproep

De politie roept twee nog onbekende getuigen op zich te melden. Zij zaten op het moment van de schietpartij op een bankje aan het water in Park Overvoorde en kunnen mogelijk cruciale informatie hebben.

Ook andere mensen die iets verdachts zagen tussen 15.30 en 18.30 uur in de omgeving van het park, of beelden hebben van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcams, worden dringend verzocht zich te melden.