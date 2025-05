Kinderen getuige van doodschieten man op terras: 'Iedereen in paniek'

De paniek was groot, de schrik intens. Donderdagmiddag werd een man op klaarlichte dag neergeschoten op het terras van een hotel aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk. Een ooggetuige doet tegenover Hart van Nederland zijn verhaal over de chaos die volgde.

"Ik zat gewoon op een bankje en ik hoorde drie keer een kogel. Eén seconde later kwam iemand langs rennen met een wapen." De schutter droeg zwarte kleding, zegt de man. Hij zag alles van dichtbij gebeuren. Toen de schoten klonken, brak paniek uit. "Ik dacht meteen dat het fout was," zegt de man.



Slachtoffer overleed ter plekke

De impact was groot op de mensen die erbij waren. "We waren helemaal in paniek. Al die mensen eromheen zijn zich geschrokken." Ook de kinderen, die aan het spelen waren in de speeltuin bij het hotel. Mensen probeerden zichzelf in veiligheid te brengen. "Iedereen heeft het meegemaakt", vertelt de getuige. De politie kwam snel ter plaatse, waarop de getuige met een agent mee ging naar het slachtoffer. "Hij was dood", zag hij.

De dader rende na het schieten het nabije bos in. Volgens de getuige zijn mogelijk meerdere personen betrokken geweest bij het incident. "Twee jongens waren de hele dag hier. Ze hadden dezelfde kleding aan, ze leken wel broers. Ze liepen steeds rondjes, rondjes lopen, rondjes lopen." Of zij daadwerkelijk iets met de schutter te maken hebben, is nog onduidelijk.

Wapen teruggevonden bij het water

Volgens de getuige heeft de politie later ook een wapen gevonden vlakbij in het water. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De identiteit van het slachtoffer is nog niet officieel bekendgemaakt. Over een motief is niets duidelijk.