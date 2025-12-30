Acht minderjarigen onder aangehouden vuurwerkgooiers Rijnsburg

Van de groep jongeren die maandagavond is aangehouden in Rijnsburg in de gemeente Katwijk zijn er acht minderjarig. Twee verdachten zijn 19-jarigen, meldt de politie. De jongeren zijn aangehouden voor verstoring van de openbare orde. Ze staken aan de Margrietlaan zwaar vuurwerk af, zetten kerstbomen in brand en richtten vuurwerk op agenten.

De politie kreeg een melding dat er een grote groep jongeren zwaar vuurwerk afstak en brand stichtte. Toen agenten ter plaatse kwamen, werd het vuurwerk zelfs op hen gericht.

Benieuwd welke straffen er in Nederland zijn? Dat leggen we in deze video voor je uit:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Minderjarigen

De aangehouden jongeren zijn inmiddels weer vrijgelaten. Twee van hen kregen een boete omdat zij zich niet konden legitimeren. De minderjarigen worden volgens de politie naar bureau Halt gestuurd.