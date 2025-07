Explosie schokt buurt Papendrecht: 'Dit is je ergste nachtmerrie'

Aan de Vincent van Goghlaan in Papendrecht heeft een explosie in de nacht van woensdag op donderdag een woning volledig verwoest. Door de ontploffing brak er ook brand uit, waardoor drie woningen in de straat onbewoonbaar zijn verklaard. In de buurt zit de schrik er donderdagochtend nog goed in.

In de woning waren tijdens de explosie twee volwassenen en vier kinderen aanwezig. Ze zijn zonder zware verwondingen op tijd het huis uit kunnen vluchten. De buurt leeft mee met het gezin. "Je staat erbij te huilen. Het is zo erg voor die mensen. Een gezin met vier kinderen, dat hou je niet voor mogelijk", vertelt een buurtbewoner aan Hart van Nederland. "Dat iemand zoiets kan doen, kan je je niet voorstellen."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Ook de bewoners van de aangrenzende huizen zijn zwaar getroffen. "Een van die huizen is net verkocht. Afschuwelijk", vertellen buurtgenoten. "En in het andere huis zit een net getrouwd stel. Ze hadden alles nieuw gekocht. Ze kunnen nu alles weggooien."

Ongeveer 40 omwonenden werden vanwege de brand uit hun huizen gehaald. "Er werd gebonkt op de deur. We moesten eruit. Toen zagen we de overkant in lichterlaaie staan. Het was heel heftig." Het grote deel mag inmiddels weer terug naar huis.

Grote schok

Burgemeester Margreet van Driel werd woensdag- op donderdagnacht geïnformeerd en kwam snel ter plaatse. "Ik ben meteen hiernaartoe gekomen om met alle omwonenden te praten en hulp te bieden. En de hulpdiensten, die hebben ontzettend hard gebikkeld. Het is ongelofelijk en fijn dat er geen grote verwondingen zijn", vertelt ze aan Hart van Nederland.

De beelden van de schade:

0:49 Uitslaande brand na explosie in Papendrecht, drie woningen onbewoonbaar

Volgens van Driel is de schok groot in de buurt. "Dit is echt je ergste nachtmerrie. Je beseft niet wat er is gebeurd. Het emotionele leed is heel groot. Er wordt gespeeld met levens. Dat mogen we niet tolereren."