Brandweer rukt uit voor laarzen in sloot, maar blijkt een grap

Maandagmiddag rukten de hulpdiensten uit naar de Tespellaan in Noordwijkerhout na een melding van een persoon te water. In het water staken twee laarzen omhoog. Een eng gezicht en een omstander sloeg alarm omdat hij dacht dat er iemand ondersteboven in de sloot lag.

Brandweer Noordwijkerhout kreeg assistentie van de korpsen uit Lisse en Nieuw-Vennep, die met duikers ter plaatse kwamen. Eenmaal in het water bleek het echter loos alarm: de laarzen waren op twee paaltjes in het water geplaatst.

Brandweer rukt voor niets uit

“We weten niet of iemand zich realiseert wat hij of zij doet, maar wij nemen het zekere voor het onzekere,” zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Hart van Nederland. Regelmatig rukt de brandweer voor niets uit. “We adviseren met klem om geen spullen, zoals kinderfietsen, langs het water te laten slingeren. Gelukkig is er niemand gewond geraakt."