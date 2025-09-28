Magneetvissers stuiten op handgranaat in Delft, straat afgezet

Magneetvissers hebben zondagochtend een granaat gevonden aan het Zuideinde in Delft. De vondst zorgde voor flinke opschudding: de politie zette de omgeving af en riep de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in.

De granaat bleef vastzitten aan de magneet van de vissers, die meteen de politie inschakelden. Omstanders werden op afstand gehouden vanwege het risico dat de explosieven nog konden ontploffen.

De opruimingsdienst stelde de granaat veilig en nam deze mee om later op een andere plek gecontroleerd tot ontploffing te brengen. De afzetting in Delft is inmiddels opgeheven. Er zijn geen gewonden gevallen.