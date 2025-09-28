Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Magneetvissers stuiten op handgranaat in Delft, straat afgezet

Crime

Vandaag, 14:02

Link gekopieerd

Magneetvissers hebben zondagochtend een granaat gevonden aan het Zuideinde in Delft. De vondst zorgde voor flinke opschudding: de politie zette de omgeving af en riep de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in.

De granaat bleef vastzitten aan de magneet van de vissers, die meteen de politie inschakelden. Omstanders werden op afstand gehouden vanwege het risico dat de explosieven nog konden ontploffen.

De opruimingsdienst stelde de granaat veilig en nam deze mee om later op een andere plek gecontroleerd tot ontploffing te brengen. De afzetting in Delft is inmiddels opgeheven. Er zijn geen gewonden gevallen.

Lees ook

Magneetvisser haalt tas met wapens uit sloot in Den Haag
Magneetvisser haalt tas met wapens uit sloot in Den Haag
Magneetvisser ontdekt twee mortiergranaten in natuurgebied Drenthe
Magneetvisser ontdekt twee mortiergranaten in natuurgebied Drenthe
Magneetvisser vindt granaat in de sloot, op strand tot ontploffing gebracht
Magneetvisser vindt granaat in de sloot, op strand tot ontploffing gebracht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.