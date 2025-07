Magneetvisser haalt tas met wapens uit sloot in Den Haag

Een magneetvisser heeft zondagmiddag in Den Haag een grote wapenvondst gedaan. In een sloot werden achttien mogelijke vuurwapens aangetroffen, bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van onze correspondent. De wapens zaten in een tas.

"Onze collega's van Team Explosieven Veiligheid hebben het meegenomen, en de zaak is in onderzoek", aldus de woordvoerder. Of het gaat om echte vuurwapens of niet wordt ook onderzocht.

ANP