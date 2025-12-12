Twee mannen opgepakt na bedreigen boer na beelden waarop hij koe schopt

Twee mannen zijn vrijdag opgepakt voor het bedreigen van een boer uit Molenlanden. De politie meldt dat de bedreigingen zijn gedaan naar aanleiding van een artikel en beelden over misstanden bij verzamelcentra voor runderen en kalveren.

Afgelopen dinsdag plaatste de Volkskrant een artikel online met dat soort beelden afkomstig van onderzoeksgroep Ongehoord. Een van de onderzochte bedrijven is De Keizer Vee in Oud-Alblas, dat onder de gemeente Molenlanden valt.

Op de beelden is te zien hoe een koe die niet meer kan opstaan meerdere keren wordt geschopt om haar in beweging te krijgen. Wanneer dat niets uithaalt, krijgt het dier tientallen stroomstoten op haar lijf en zelfs twee op haar kop. Een noodslachting wordt geadviseerd, maar eerst wordt de koe nog levend aan een shovel gehangen en de stal uit gesleept.

Een politiewoordvoerder kan niet bevestigen of het bij deze aanhoudingen om De Keizer Vee gaat.

Gezin mogelijk ook doelwit

Volgens de politie krijgt de boer dagelijks meerdere ernstige bedreigingen, waarin ook zijn gezin mogelijk doelwit is. De politiewoordvoerder kan niets zeggen over de aard van de bedreigingen en of deze online of fysiek zijn.

De verdachten zijn 20 en 30 jaar en komen uit Putten en Oldeberkoop.

De NVWA doet strafrechtelijk onderzoek naar de beelden die te zien zijn in het artikel. De politie doet op haar beurt onderzoek naar de bedreigingen en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.