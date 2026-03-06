Verdachte (22) van verkrachten studente (19) in Rotterdam langer vast

De 22-jarige man die wordt verdacht van een verkrachtingspoging in de Secretariestraat in Rotterdam-Schiebroek blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam vrijdag besloten, meldt het Openbaar Ministerie.

De man zou vorig weekend midden in de nacht een 19-jarige studente hebben mishandeld in Rotterdam en hebben geprobeerd haar te verkrachten. Ze was op weg naar huis. De man sloeg op de vlucht toen een buurtbewoner wakker werd en iets naar hem riep. De vrouw werd gewond naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het op dit moment met het slachtoffer gaat.

De man die wordt verdacht van de mishandeling en poging tot verkrachting is woensdag opgepakt. Het gaat om een 22-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht die is aangehouden op station Dordrecht Centraal.