Geen religieus motief bij aanval op imam in Maassluis

De man die zaterdag is aangehouden voor het mishandelen van een imam in Maassluis, handelde niet vanuit een religieus motief. Daarvoor zijn tot nu toe geen aanwijzingen gevonden, meldt de politie. Het onderzoek naar de reden achter de aanval loopt nog.

De 57-jarige imam raakte gewond bij de mishandeling. Dat gebeurde toen hij op straat liep. De 23-jarige verdachte viel hem zaterdag rond 18.30 uur aan, waardoor de imam ten val kwam en vervolgens werd geslagen. De politie kon de man kort na het incident aanhouden. De imam is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.