Marechaussee vindt 17 personen in koeltrailer, waaronder kinderen

De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdag 17 vreemdelingen aangetroffen in een koeltrailer in Hoek van Holland. De groep werd ontdekt tijdens een reguliere uitreiscontrole voor de ferry naar het Verenigd Koninkrijk.

De vreemdelingen werden gevonden bij een controle van een vrachtwagen met koeltrailer. De groep bestond uit 14 personen met de Turkse nationaliteit, twee personen met de Koeweitse nationaliteit en één persoon met de Iraanse nationaliteit. Onder de inzittenden bevonden zich zes minderjarigen.

De koelinstallatie van de trailer stond aan toen de vreemdelingen erin zaten. Uit voorzorg kwamen hulpdiensten ter plaatse om de groep te controleren. Niemand raakte gewond.

Aanhoudingen

De vrachtwagenchauffeur is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Na verder onderzoek is ook een andere persoon aangehouden. Deze persoon maakt deel uit van de groep vreemdelingen.

Benieuwd welke straffen wij hebben in Nederland? Dat legt Hart van Nederland je in deze video uit: