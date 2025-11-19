Terug

Man opgepakt voor mensensmokkel op zeilboot na 'verdachte situatie'

Vandaag, 13:37

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag een man aangehouden die wordt verdacht van witwassen en het smokkelen van mensen op zijn zeilboot. De verdachte kwam in beeld na een onderzoek naar een eerdere 'verdachte situatie' bij een sluis in Stellendam, waar zijn boot opviel.

De Marechaussee doorzocht de woning van de man en nam zijn boot in beslag. Daarbij zijn reddingsvesten, een navigatieapparaat, zeekaarten, verdovende middelen en steekwapens gevonden.

Verdachte situatie

Marechaussees reageerden donderdag 21 augustus op een "verdachte situatie" bij een sluis in Stellendam. Een zeilboot reageerde niet op oproepen van de marifoon en omstanders merkten op dat de schipper moeite had met het besturen van de boot. Aan boord waren drie opvarenden met de Turkse en Albanese nationaliteit, van wie één een valse Italiaanse identiteitskaart bij zich had. Die man is aangehouden.

Uit onderzoek kwam de man die dinsdag is opgepakt in beeld. Hij zou illegaal in Nederland verblijvende personen naar het Verenigd Koninkrijk willen smokkelen op zijn boot. Volgens de Marechaussee is die route "levensgevaarlijk".

Door ANP

