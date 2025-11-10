Terug

Auto van Jorrit vanaf viaduct bekogeld met baksteen: 'Levensgevaarlijk'

Crime

Gisteren, 22:53

Een gevaarlijke situatie op de A15, ter hoogte van Gorinchem. Vanaf het viaduct bij het Da Vinci College werden zondag waarschijnlijk stenen naar beneden gegooid. De auto van Jorrit Mol werd tijdens het rijden geraakt. "Dit had heel anders kunnen aflopen."

De schrik zat er goed in bij Jorrit. "Ik hoorde een harde klap, maar wist eerst niet precies wat er gebeurde", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Er is een baksteen naar beneden gegooid, die precies op mijn vooruit terechtkwam. De hele bijrijdersstoel zat onder glas."

De schade aan de auto is groot. Jorrit zat zelf ook flink onder de glasscherven. "Gelukkig ben ik er ongedeerd vanaf gekomen. Maar het had natuurlijk heel anders kunnen aflopen. Ik heb veel geluk gehad."

Levensgevaarlijk

De ouders van Jorrit zijn naar het incident teruggegaan naar de weg en het viaduct. "Ze zagen allemaal losse stenen liggen en kinderen lopen. We vermoeden wel dat het kinderen waren." Jorrit gaat dinsdag aangifte doen. Hij wil met zijn verhaal andere mensen waarschuwen. "Dit soort acties zijn levensgevaarlijk."

De politie kon maandagavond nog niet reageren op het incident. Het is nog niet duidelijk of meerdere auto's zijn geraakt door stenen.

Door Redactie Hart van Nederland

