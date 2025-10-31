Weer stenen op snelweg bij Apeldoorn: auto's krijgen klapband

Op de A50, ter hoogte van het Gelderse Klarenbeek, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw stenen op de rijbaan aangetroffen. Dat bevestigt een politiewoordvoerder vrijdagochtend. Twee auto's liepen hierdoor een klapband op. Niemand raakte gewond.

De politie kreeg rond 01.45 uur meldingen over voorwerpen op het wegdek. Agenten troffen ter plaatse meerdere stenen aan en namen deze mee in bewijszakken. De A50 werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek.

De politie onderzoekt of dit incident verband houdt met eerdere soortgelijke gevallen in de regio. De politie vraagt voorbijgangers en automobilisten aanvullende informatie of bijvoorbeeld dashcambeelden te delen.

In juli reden 's nachts meerdere automobilisten op snelwegen rond Apeldoorn over stenen en zelfs betonblokken. Wonder boven wonder raakte toen niemand gewond, maar de schade aan voertuigen was aanzienlijk. Naar aanleiding van die reeks incidenten plaatste de politie camera's bij onder meer de A1 en A50.