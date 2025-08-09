Woning beschoten in Den Haag: voordeur doorzeefd met kogels

Een woning aan de Van Bassenstraat in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. De voordeur werd doorzeefd met kogels, maar er raakte niemand gewond.

Omwonenden zijn flink geschrokken, meldt een correspondent. Twee vrouwen, vermoedelijk de bewoonsters, zijn opgevangen door agenten en meegenomen naar het bureau.

Getuigen zagen eerder op de avond al verdachte personen. De schutters zouden met een breekijzer de portiekdeur hebben opengebroken.