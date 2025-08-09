Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Woning beschoten in Den Haag: voordeur doorzeefd met kogels

Crime

Vandaag, 08:50

Link gekopieerd

Een woning aan de Van Bassenstraat in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. De voordeur werd doorzeefd met kogels, maar er raakte niemand gewond.

Omwonenden zijn flink geschrokken, meldt een correspondent. Twee vrouwen, vermoedelijk de bewoonsters, zijn opgevangen door agenten en meegenomen naar het bureau.

Getuigen zagen eerder op de avond al verdachte personen. De schutters zouden met een breekijzer de portiekdeur hebben opengebroken.

Lees ook

Woning beschoten in Zwolle, drie verdachten door DSI uit auto gehaald op A28
Woning beschoten in Zwolle, drie verdachten door DSI uit auto gehaald op A28
Woning beschoten in Den Haag, 'kinderen op dat moment aanwezig'
Woning beschoten in Den Haag, 'kinderen op dat moment aanwezig'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.