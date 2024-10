Woning beschoten in Zwolle, drie verdachten door DSI uit auto gehaald op A28

Zaterdagavond is een woning aan de Schubertstraat in Zwolle beschoten. Ooggetuigen hebben drie schoten gehoord, en de ruiten van de woning vertonen drie kogelgaten. De politie was snel ter plaatse en zette de omgeving af voor onderzoek. Voor de schietpartij zijn drie personen aangehouden.

De politie heeft de drie verdachten aan kunnen houden nadat het DSI een auto op de A28 bij Utrecht heeft stilgezet. Volgens een politiewoordvoerster was de A28 korte tijd afgesloten tussen Zeist en Utrecht. De verdachten zijn afgevoerd en de auto is weggetakeld voor onderzoek. Over de identiteit van de verdachten en de aard van het materiaal in de auto kon ze nog niets zeggen.

De omgeving van de beschoten woning in Zwolle is nog steeds afgezet voor sporenonderzoek door de Forensische Opsporing (NFO). Er zijn geen gewonden gevallen, maar de reden voor het schietincident blijft onduidelijk.