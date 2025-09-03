Tweede verdachte dodelijke schietpartij Den Haag aangehouden

De politie heeft zondag een 24-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Den Haag op 18 april. De verdachte uit Den Haag vluchtte na de schietpartij naar het buitenland, meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Op vrijdagavond 18 april werd er op de hoek van de Paets van Troostwijkstraat en de Oudemansstraat een 21-jarige man neergeschoten. Het OM vermoedt dat er sprake was van een ripdeal. Het slachtoffer is na het schietincident bestolen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Gevlucht naar Somalië

De 24-jarige verdachte kwam na onderzoek al snel bij het OM in het vizier als schutter. Hij bleek diezelfde nacht al te zijn gevlucht naar Somalië. Zondag keerde hij terug naar Nederland en kon hij worden aangehouden op het vliegveld. De verdachte is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zijn voorarrest met twee weken heeft verlengd.

Doodslag

Eerder, op 20 april, werd al een 22-jarige Hagenaar aangehouden. Hij zou de vluchtauto hebben bestuurd. Ook hij verscheen woensdag voor de rechter tijdens een pro-formazitting. Beide mannen worden verdacht van medeplegen van doodslag om een ander strafbaar feit te verbergen.

