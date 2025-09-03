Man (42) aangehouden na masturberen in speeltuin Vlaardingen

De politie heeft dinsdagmiddag een 42-jarige man aangehouden omdat hij in een speeltuin in Vlaardingen aan het masturberen was. Op dat moment speelden er ook kinderen in de speeltuin aan het Heemtuinpad. Het gaat om een man met de Oekraïense nationaliteit, bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

De man zou zijn opgemerkt door een jongen, die vervolgens zijn moeder waarschuwde. Zij heeft het voorval gefilmd en de politie ingeschakeld. De man kon snel worden aangehouden. Volgens een wijkagent was de man dronken.

In onderstaande video leggen we uit welke straffen er in Nederland zijn: