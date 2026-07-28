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Drie verdachten aangehouden na aantreffen overleden persoon in Den Haag

Crime

Vandaag, 13:07

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In de omgeving van de Koekamplaan en de Laan van Reagan en Gorbatsjov in Den Haag is dinsdag rond 08.00 uur een overleden persoon op straat aangetroffen. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

Hulpdiensten werden direct groots gealarmeerd nadat het lichaam werd gevonden. De politie schaalde al snel op en zette de directe omgeving ruim af met linten om de locatie veilig te stellen voor het onderzoek. De doodsoorzaak is nog onbekend.

De Forensische Opsporing is ter plaatse gekomen. Rechercheurs lopen in witte pakken over het terrein om nauwkeurig sporenonderzoek te verrichten.

Drie verdachten aangehouden

Een woordvoerder van de politie laat aan een correspondent ter plaatse weten dat er inmiddels drie verdachten zijn aangehouden in verband met het incident. Het is onduidelijk wat hun precieze betrokkenheid is.

Door Redactie Hart van Nederland

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