Aangespoelde lichaamsdelen op Texel zijn van gevluchte mannen

De menselijke resten die bijna 3 jaar geleden aanspoelden op het eiland Texel zijn geïdentificeerd. Dat bevestigt de politie na onderzoek van NH Nieuws. Het blijkt te gaan om twee uit Afghanistan gevluchte mannen van 20 en 27 jaar. De politie vermoedt dat de mannen op weg waren van Frankrijk naar Engeland.

Strandjutter Maarten Brugge deed in oktober 2023 een opmerkelijke vondst op het strand van Texel. In een aangespoelde broek die op het strand lag staken botten uit een kledingstuk. Een paar dagen later trof Daniëlle Vilten uit De Koog tijdens een wandeling met haar hond een schoen met voet aan.

Nabestaanden verdrietig, maar opgelucht

De nabestaanden van de overledenen zijn vorige maand over ingelicht over de identificatie door hulpverleners van het Rode Kruis. Ze zijn verdrietig, maar ook opgelucht. Volgens Erwin Sintenie, woordvoerder van de politie Noord-Holland, is het recherchewerk naar deze menselijke resten op Texel door middel van DNA-onderzoek "uniek".

De recherche deed onderzoek in Frankrijk, Afghanistan en met DNA-materiaal. "De boodschap voor de achterblijvers is niet goed, maar we zijn blij en trots dat we ze duidelijkheid hebben kunnen geven", aldus Sintenie.