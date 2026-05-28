Aangehouden man (28) in stadhuis Den Haag dreigde met bom

De man die donderdagmiddag is aangehouden na een verdachte situatie in het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen.

De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Daarop is besloten het stadhuis en de omliggende gebouwen en straten te ontruimen, meldt de politie. De Dienst Speciale Interventies en onderhandelaren gingen met de man in gesprek en daar werkte hij volgens de politie goed aan mee. Het gaat om een man die bij de politie bekendstaat als een man met onbegrepen gedrag.

Een woordvoerder spreekt van een "serieuze melding" die rond 11.20 uur bij de politie binnenkwam. Voor mensen die het incident hebben zien gebeuren, is Slachtofferhulp beschikbaar.

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag bedankt in een statement op de website van de gemeente de verschillende hulpdiensten en in het bijzonder de beveiligers van het stadhuis. "Zij hebben, in the heat of the moment, hun hoofd koel gehouden en de situatie professioneel in goede banen geleid."