Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Aangehouden man (28) in stadhuis Den Haag dreigde met bom

Crime

Vandaag, 13:17

Link gekopieerd

De man die donderdagmiddag is aangehouden na een verdachte situatie in het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen.

De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Daarop is besloten het stadhuis en de omliggende gebouwen en straten te ontruimen, meldt de politie. De Dienst Speciale Interventies en onderhandelaren gingen met de man in gesprek en daar werkte hij volgens de politie goed aan mee. Het gaat om een man die bij de politie bekendstaat als een man met onbegrepen gedrag.

Slachtofferhulp beschikbaar

Een woordvoerder spreekt van een "serieuze melding" die rond 11.20 uur bij de politie binnenkwam. Voor mensen die het incident hebben zien gebeuren, is Slachtofferhulp beschikbaar.

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag bedankt in een statement op de website van de gemeente de verschillende hulpdiensten en in het bijzonder de beveiligers van het stadhuis. "Zij hebben, in the heat of the moment, hun hoofd koel gehouden en de situatie professioneel in goede banen geleid."

Door ANP

Lees ook

Man aangehouden na verdachte situatie bij stadhuis in Den Haag
Man aangehouden na verdachte situatie bij stadhuis in Den Haag

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.