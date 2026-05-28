Man aangehouden na verdachte situatie bij stadhuis in Den Haag

Donderdagmiddag is een man aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag. Dat bevestigt de politie. De man droeg alleen een onderbroek en is geboeid en geblinddoekt afgevoerd.

Het stadhuis van de gemeente Den Haag werd donderdag einde van de ochtend ontruimd vanwege een verdachte situatie. Wat er precies aan de hand was, is nog niet bekend. Iedereen werd verzocht het gebouw te verlaten. Er was een arrestatieteam van de politie ter plaatse en er vloog een politiehelikopter rond.

Omliggende straten weer vrijgegeven

De straten rondom het stadhuis zijn rond 12:30 uur weer vrijgegeven, ziet een ANP-verslaggever ter plaatse. Ook de omleiding van de trams en bussen is weer opgeheven. In de bibliotheek en het stadhuis mogen nog geen mensen naar binnen, waardoor het op straat nog erg druk is.