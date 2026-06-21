Scooterrijder rijdt agent aan en slaat op de vlucht in Delft

Een politieagent is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding in Delft. De agent wilde een scooterrijder staande houden, maar werd daarbij geraakt door het voertuig. De bestuurder ging er vervolgens vandoor en wordt nog gezocht.

Het incident vond plaats op de kruising van de Troelstralaan en de Papsouwselaan. Na de aanrijding werd de agent behandeld door ambulancepersoneel. Over de ernst van zijn verwondingen is nog niets bekendgemaakt.

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Zoektocht

De politie is direct een zoektocht gestart naar de scooterrijder. Via Burgernet is een oproep verspreid met het verzoek uit te kijken naar de bestuurder die na de aanrijding is gevlucht.

De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het incident. Eerder op zondag werden er ook al agenten aangereden in Tiel.