Agent raakt zwaargewond bij controle van scooterrijder in Delft

De agent die zondagmiddag in Delft tijdens een controle werd aangereden door een scooterbestuurder, is zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie maandag. De bestuurder van de elektrische scooter sloeg na het incident op de vlucht. De politie is op zoek naar getuigen.

De agent wilde zondag rond 16.30 uur een scooterbestuurder aanhouden op de kruising van de Papsouwselaan met de Troelsralaan in Delft. Volgens de politie weigerde de man dit. In plaats daarvan sloeg hij op de vlucht richting het Delflandplein.

"Bij deze actie sneed de verdachte de agent af, waardoor de agent van zijn fiets viel en door de scooter werd meegesleurd. De agent liep hierbij ernstig letsel op en moest naar het ziekenhuis worden vervoerd."

Zwart-witte scooter

De politie is een onderzoek gestart vraagt getuigen die meer weten contact op te nemen via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. De elektrische scooter waar de man op reed, is zwart-wit met een zwarte koffer achterop. De scooter is van het merk Vmoto.