Neergeschoten jongen (17) in Capelle blijkt verdachte van beroving

De 17-jarige jongen die donderdag door de politie werd neergeschoten in Capelle aan den IJssel, wordt verdacht van een beroving eerder die dag. Dat meldt het Openbaar Ministerie maandagmiddag.

Volgens het OM werd donderdag een 48-jarige man uit Rotterdam slachtoffer van een beroving. De man zou zijn mishandeld door drie verdachten. Ook zou een van hen hem hebben bedreigd met een vuurwapen.

De politie kwam de verdachten later op het spoor. Onder hen zou ook de 17-jarige jongen zijn die later op de dag door de politie werd neergeschoten in Capelle aan den IJssel.

Verdachten melden zich en worden opgepakt

Een van de andere verdachten, een 19-jarige man uit Capelle aan den IJssel, meldde zich vrijdag bij de politie. Een tweede verdachte werd zaterdag aangehouden.

De derde verdachte is volgens het OM de 17-jarige jongen die donderdag door de politie werd neergeschoten.