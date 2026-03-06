Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie schiet 17-jarige neer in Capelle: vuurwapen bij jongen gevonden

Crime

Vandaag, 11:39

Link gekopieerd

De persoon die donderdagavond werd neergeschoten door de politie in Capelle aan den IJssel is een 17-jarige jongen uit dezelfde plaats. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. Het incident gebeurde op het Reviusrondeel. De jongen raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekendgemaakt. Agenten troffen bij de jongen een vuurwapen aan, laat het OM weten.

De jongen werd gezien bij een auto die mogelijk eerder die dag betrokken was bij een beroving op het Borndiep in Capelle aan den IJssel. Volgens het Openbaar Ministerie zou bij die beroving mogelijk ook een vuurwapen zijn gezien.

Wat er precies gebeurde voordat de politie schoot, is nog niet duidelijk.

Na het schietincident reed de auto waar de jongen bij stond weg. Mogelijk zaten daar meerdere mensen in. De politie is nog op zoek naar deze personen. De Rijksrecherche onderzoekt het schietincident, omdat er door de politie is geschoten.

'Zorgelijke ontwikkeling'

Burgemeester Joost Manusama zegt dat de leeftijd van degene die is geraakt de gemeente schokt: "Het is een zorgelijke ontwikkeling op het gebied van incidenten met jongeren."

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.