Politie schiet 17-jarige neer in Capelle: vuurwapen bij jongen gevonden

De persoon die donderdagavond werd neergeschoten door de politie in Capelle aan den IJssel is een 17-jarige jongen uit dezelfde plaats. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. Het incident gebeurde op het Reviusrondeel. De jongen raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekendgemaakt. Agenten troffen bij de jongen een vuurwapen aan, laat het OM weten.

De jongen werd gezien bij een auto die mogelijk eerder die dag betrokken was bij een beroving op het Borndiep in Capelle aan den IJssel. Volgens het Openbaar Ministerie zou bij die beroving mogelijk ook een vuurwapen zijn gezien.

Wat er precies gebeurde voordat de politie schoot, is nog niet duidelijk.

Na het schietincident reed de auto waar de jongen bij stond weg. Mogelijk zaten daar meerdere mensen in. De politie is nog op zoek naar deze personen. De Rijksrecherche onderzoekt het schietincident, omdat er door de politie is geschoten.

'Zorgelijke ontwikkeling'

Burgemeester Joost Manusama zegt dat de leeftijd van degene die is geraakt de gemeente schokt: "Het is een zorgelijke ontwikkeling op het gebied van incidenten met jongeren."