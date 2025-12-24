Twee aanhoudingen voor schietpartij parkeerterrein Barendrecht

Er zijn dinsdag door de politie twee aanhoudingen verricht voor de schietpartij die zondagavond plaatsvond op een druk parkeerterrein in Barendrecht. Het gaat om een 24-jarige man uit het nabijgelegen Rotterdam en een 25-jarige man waarvan de woonplaats nog niet bekend is. Wat hun precieze rol is bij het voorval is ook nog niet helder.

De schietpartij, waarbij meerdere schoten werden gelost, gebeurde rond 19.00 uur op de parkeerplaats van een McDonalds op een bedrijventerrein aan de Van der Waalsweg. Direct daarna zagen ooggetuigen twee auto's wegrijden, maar waarheen of wie dat precies waren was onduidelijk. De politie heeft enkele uren onderzoek gedaan op het terrein en ook werd er een auto die door de kogels geraakt werd afgevoerd.

Na het incident vroeg de politie, omdat er nog veel onduidelijk was, om tips en camerabeelden. Die zijn nog altijd welkom via de site van de hulpdienst maar bellen kan ook, dat mag naar 0900 - 8844.