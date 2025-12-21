Volg Hart van Nederland
Meerdere schoten gehoord op parkeerterrein McDonald's Barendrecht

Crime

Vandaag, 21:17 - Update: 1 uur geleden

De politie doet onderzoek naar een schietincident bij het parkeerterrein van een McDonald's-restaurant in Barendrecht. Daarbij zouden meerdere mensen betrokken zijn geweest, maar volgens de politie is veel nog onduidelijk. Of er slachtoffers zijn gevallen, is nog niet bekend.

Het incident gebeurde rond 19.00 uur aan de Van der Waalsweg in de Zuid-Hollandse plaats. Getuigen hebben aan de politie verklaard dat er meerdere schoten zijn gehoord op het parkeerterrein. Na het incident zagen getuigen twee voertuigen vertrekken. Maar of die iets met het incident te maken hebben, is nog niet bekend. Er is nog niemand aangehouden.

De politie doet onderzoek waarbij met getuigen wordt gesproken. Ook worden verschillende camerabeelden bekeken.

Door ANP

