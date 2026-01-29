Zweedse minderjarige jongen aangehouden voor schietpartij PI Alphen

Voor de schietpartij die op vrijdag 16 januari plaatsvond op de parkeerplaats van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Alphen aan den Rijn, heeft de politie een verdachte aangehouden. Het gaat om een minderjarige jongen uit Zweden. Na het incident moest één persoon ter controle naar het ziekenhuis worden gebracht.

De aanhouding vond plaats in Zweden. De Nederlandse politie werkt in deze zaak samen met collega’s uit het Noord-Europese land. Wat de precieze rol van de minderjarige jongen bij de schietpartij is, kan op dit moment nog niet worden gedeeld, zegt een politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland. Ook over zijn exacte leeftijd en woonplaats doet de politie geen mededelingen. Eerder berichtte Omroep West al over de zaak.

De politie rukte na de schietpartij met veel eenheden uit naar de PI:

1:38 Schietincident bij gevangenis Alphen aan den Rijn, gewonde naar ziekenhuis

Doelwit

Het schietincident gebeurde in de vroege ochtend rond 06.00 uur bij de gevangenis. Een verdachte sloeg na de schietpartij op de vlucht. Er raakte niemand gewond, maar wel kwam een ambulance ter plaatse om iemand voor controle naar het ziekenhuis te vervoeren. In het lopende onderzoek heeft de politie nu een aanhouding kunnen verrichten.

Volgens onbevestigde berichten was het doelwit Christopher Z., die op dat moment verlof had om te werken. Hij werd eerder veroordeeld voor betrokkenheid bij de zogenoemde ‘martelcontainers’ in het Brabantse Wouwse Plantage.